        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi

        Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda 2 su samuru avlanmaya çalışırken görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 10:01 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:01
        Kars Çayı'nda su samurları görüntülendi
        Soğuk hava nedeniyle yüzeyi kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda 2 su samuru avlanmaya çalışırken görüntülendi.

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar sonrası etkili olan soğuk hava, doğal yaşamı da olumsuz etkiledi.

        Soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü buzla kaplanan Kars Çayı'nda bazı yaban hayvanları yiyecek arayışına girdi.

        Kars Çayı'nın, kent merkezi ile Dikme köyü arasında kalan bölümünde 2 su samurunun buzlar arasında yiyecek araması dikkati çekti.

        Kar üzerinde koşarak suya giren su samurları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

