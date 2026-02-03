Habertürk
        Kars Haberleri

        GÜNCELLEME - Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor

        Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Giriş: 03.02.2026 - 23:34 Güncelleme: 03.02.2026 - 23:34
        GÜNCELLEME - Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor
        Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Kars'ta etkisini artıran kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Kars kara yolu araç geçişine kapatıldı.

        Kentin Ardahan'ın Göle ilçesi ile bağlantısını sağlayan Göle-Susuz kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.


        Ekipler, yolların ulaşıma açılması için tipinin etkisini yitirmesini bekliyor.

        Ardahan'da da tipinin etkisini artırdığı Karadeniz bağlantılı Ardahan-Şavşat kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.

