GÜNCELLEME - Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları ulaşımı aksatıyor
Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kars ve Ardahan'da olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kars'ta etkisini artıran kar ve yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ardahan-Kars kara yolu araç geçişine kapatıldı.
Kentin Ardahan'ın Göle ilçesi ile bağlantısını sağlayan Göle-Susuz kara yolunda da kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Ekipler, yolların ulaşıma açılması için tipinin etkisini yitirmesini bekliyor.
Ardahan'da da tipinin etkisini artırdığı Karadeniz bağlantılı Ardahan-Şavşat kara yolunda tırların geçişine izin verilmiyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.