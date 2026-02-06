Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Kars'ta konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Trafik yasasından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buradan belirtmek isterim ki cezalar acıtıcı hale geldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:07 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:07
        İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, Kars'ta konuştu:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Trafik yasasından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buradan belirtmek isterim ki cezalar acıtıcı hale geldi." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kars'a gelen Sağlam, makamında Vali Ziya Polat ile görüştü.

        Sağlam, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

        Depremden sonra yaraların sarılması için ciddi işlerin yapıldığını anlatan Sağlam, "455 bin konut yapıldı, dilde söylemek kolay ama oturup saymaya kalkarsak bir günde bitiremeyiz, sadece rakamsal olarak bitiremeyiz, çok büyük işler yapıldı. Şehirlerimiz tekrardan eski haline dönmeye, göç eden vatandaşlarımız şehirlerine dönmeye başladı. Nüfus hareketlerinden bunu izliyoruz, ticarette canlanma başladı. İnşallah en kısa zamanda normale döneriz." dedi.

        Kolluk Gözetim Komisyonuyla ilgili bilgi veren Sağlam, "Vatandaşımızın kollukta yani polisimizden, jandarmamızdan, sahil güvenliğimizden herhangi bir şikayeti ya da onlarla ilgili bir ihbarı veya memnuniyet bildirimi varsa bunu rahatlıkla güvenli bir şekilde yapabileceği ortamın hazırlanmasını istiyoruz. Vatandaş şikayet edebilecekse edebilsin. İkinci aşama, yapılan bu şikayetlerin sağlıklı, hukuka uygun bir şekilde değerlendirilmesini istiyoruz. Bu değerlendirmenin yapılıp yapılmadığını da kontrol ediyoruz. Onun için yerinde ve yerelde çalışmalarımızı yoğunlaştırdık, bugün 14'üncü ilimiz olarak Kars'tayız." diye konuştu.

        TBMM Genel Kurulunda trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne de değinen Sağlam, şöyle devam etti:

        "Mecliste görüşmesi devam eden yasa tasarısında 24'üncü maddeye geldik. Muhtemelen Meclisin çalışma temposuna göre önümüzdeki hafta içerisinde bu kanun da çıkar diye bekliyoruz. Trafik yasasından sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buradan belirtmek isterim ki cezalar acıtıcı hale geldi. Zaten bir cezanın caydırıcı olabilmesi için acıtıcı olması lazım. Artık cezalar hem acıtıcı hem caydırıcı noktaya geldi. Lütfen kanun çıktıktan sonra, kendilerini ilgilendiren yani hızlı araba kullanan bir sürücü, hız limitlerinin aşılması halinde nasıl bir cezayla karşılaşacağını bir takip etsin, bir görsünler, ondan sonra ona göre yine gaza basma cesaretleri varsa artık o da kendi sorunları olacak. Bu yasayı herkes en az kendisiyle ilgili bölümleri inceleyip araştırırsa kendileri için iyi olur, ülkemiz için de hayırlı olur.

        - "Suç işleyen, dünyanın neresinde olursa olsun cezasını çekecek"

        Yurt dışında 58 ülkeden 650 kişinin adalete teslim edildiğini dile getiren Sağlam, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de suç işliyor, her nasılsa bir şekilde yurt dışına kaçıyor ve yurt dışına kaçtığı zaman da bu sefer orada iletişim araçlarıyla eylemlerine, işlemlerine devam ediyorlardı. Biz, bunun yurt dışından iade operasyonlarıyla ilgili diplomatik çalışmaları yaptık. 58 ülkeden 650 kişiyi İnterpol aracılığıyla yurt dışından getirerek Türkiye'de adalete teslim ederken 2 bin 271 kırmızı bülten ve difüzyon çıkarttık. 2025 yılında ise 41 ülkeden 382 suçluyu getirdik, bin 288 kırmızı bülten ve difüzyon çıkarttık. İnterpol ve yabancı ülkelerle yakın diyalog halindeyiz.

        Artık Türkiye'de suç işleyen, Avrupa ülkesi olsun, başka ülkeler olsun, elini kolunu sallayarak orada hayatına devam edemeyecek. Geçen hafta Macaristan'da Serdar Sertçelik denen şahıs getirildi, ondan önce de getirenleri Sayın Bakan basınla paylaştı. Bu konuda da biz, çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Bizim ülkemizde suç işleyen, yabancı bir ülkede elini kolunu sallayarak hayatına devam edemeyeceği gibi, yabancı ülkede suç işleyip kırmızı bültenle arananlar da bizim ülkemizde elini kolunu sallayarak gezemeyecekler. Suç işleyen, dünyanın neresinde olursa olsun cezasını çekecek. Bu konuda da Bakanlık olarak son derece kararlı olduğumuzu belirtmek istiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

