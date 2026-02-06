Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        İmamlar zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem taşıyor

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görevli imamlar, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 06.02.2026 - 11:03
        İmamlar zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem taşıyor
        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görevli imamlar, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem taşıyor.

        Karla kaplı Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere, birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.

        İlçede görevli din görevlileri de zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma yürütüyor.

        İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkamış Şubesi görevlileri, esnafı dolaşıp ekmek, et, kemik ve çeşitli yemler topluyor.

        - Arazide çuvalları sırtlarında taşıyorlar

        Çuvallara doldurdukları yemleri araçlarla kırsala taşıyan imamlar, daha sonra sırtlarına aldıkları çuvalları dağlık bölgelere taşıyor. Hayvanların ulaşabileceği noktalarda ayaklarıyla kar temizliği yapıp yem seren imamlar, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına destek oluyor.

        İmamların bu çalışmalarına yanlarında götürdükleri çocukları da onlara eşlik edip doğayı korumayı öğreniyor.

        Sarıkamış Müftüsü Muhammed Divani, AA muhabirine, son zamanlarda ilçede etkili olan yoğun kar yağışının, yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.

        Divani, yaban hayvanlarının özellikle geçiş bölgelerinde kısmi açlıkla karşılaştığını belirterek "Biz de İlçe Müftülüğü olarak insanlara el uzattığımız gibi vatanımızın, toprağımızın bir parçası olarak hayvanlara da el uzatmaya çalıştık, çalışıyoruz." dedi.

        Bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğunu ve yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini anlatan Divani, "İmamlarımızla beraber esnafımızı dolaşıp onlardan et, kemik, buğday, toplayarak bunları gönüllü imamlarımızla doğanın çeşitli bölgelerine yerleştiriyoruz. Rabb'im inşallah kabul eylesin." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

