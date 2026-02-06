İmamlar zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem taşıyor

HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görevli imamlar, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına yem taşıyor.



Karla kaplı Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere, birçok yaban hayvanına üreme ve barınma imkanı sunuyor.



İlçede görevli din görevlileri de zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma yürütüyor.



İlçe Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Sarıkamış Şubesi görevlileri, esnafı dolaşıp ekmek, et, kemik ve çeşitli yemler topluyor.



- Arazide çuvalları sırtlarında taşıyorlar



Çuvallara doldurdukları yemleri araçlarla kırsala taşıyan imamlar, daha sonra sırtlarına aldıkları çuvalları dağlık bölgelere taşıyor. Hayvanların ulaşabileceği noktalarda ayaklarıyla kar temizliği yapıp yem seren imamlar, zorlu kış şartlarında yiyecek bulamayan yaban hayvanlarına destek oluyor.



İmamların bu çalışmalarına yanlarında götürdükleri çocukları da onlara eşlik edip doğayı korumayı öğreniyor.



Sarıkamış Müftüsü Muhammed Divani, AA muhabirine, son zamanlarda ilçede etkili olan yoğun kar yağışının, yaban hayvanlarını olumsuz etkilediğini söyledi.



Divani, yaban hayvanlarının özellikle geçiş bölgelerinde kısmi açlıkla karşılaştığını belirterek "Biz de İlçe Müftülüğü olarak insanlara el uzattığımız gibi vatanımızın, toprağımızın bir parçası olarak hayvanlara da el uzatmaya çalıştık, çalışıyoruz." dedi.



Bu yıl yoğun kar yağışının etkili olduğunu ve yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini anlatan Divani, "İmamlarımızla beraber esnafımızı dolaşıp onlardan et, kemik, buğday, toplayarak bunları gönüllü imamlarımızla doğanın çeşitli bölgelerine yerleştiriyoruz. Rabb'im inşallah kabul eylesin." diye konuştu.

