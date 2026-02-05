Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda daha önce belirlenen 5 adrese 11 ekip ve 33 personelle düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 15,80 gram esrar, 5,01 gram sentetik uyuşturucu, 1 şişe içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde, sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve 8 fişek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B (35) ve F.K (28), çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

