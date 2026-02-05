Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 05.02.2026 - 16:07 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:07
        Kars'ta sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda daha önce belirlenen 5 adrese 11 ekip ve 33 personelle düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 15,80 gram esrar, 5,01 gram sentetik uyuşturucu, 1 şişe içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde, sentetik ecza hap, 3 hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve 8 fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B (35) ve F.K (28), çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

