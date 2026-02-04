Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 17:15 Güncelleme: 04.02.2026 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı.

        Kentte dün kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kars-Ardahan ve Kars-Göle kara yolunda ekiplerin çalışması devam etti.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipinin etkili olduğu yolları ulaşıma açtı.

        Ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun tipiye rağmen çalışmasını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        19 yaşındaki Sümeyye'den acı haber!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Hamile karısını vuran saldırgan ormanda yakalandı!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Dehşet çiftliği! Her yerden kemik çıktı!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Trump iddia etti: "200 yıldır isteniyor"
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Kars merkezli 5 ilde 'Sahte el' operasyonu: 12 tutuklama
        Kars merkezli 5 ilde 'Sahte el' operasyonu: 12 tutuklama
        SERKA 101'inci yönetim kurulu toplantısını yaptı
        SERKA 101'inci yönetim kurulu toplantısını yaptı
        Kars'ta tipi 48 köy yolunu ulaşıma kapadı
        Kars'ta tipi 48 köy yolunu ulaşıma kapadı
        Digor Kaymakamı Kahraman, köylerde vatandaşlarla buluşuyor
        Digor Kaymakamı Kahraman, köylerde vatandaşlarla buluşuyor
        Kars merkezli 5 ilde "sahte el" operasyonu: 12 tutuklama
        Kars merkezli 5 ilde "sahte el" operasyonu: 12 tutuklama
        Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Sarıkamış'ta biriken kar şehir dışına taş...
        Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı Sarıkamış'ta biriken kar şehir dışına taş...