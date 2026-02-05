Habertürk
        Kars'ta karla kaplı arazide 4 kurt dronla görüntülendi

        Kars'ta karla kaplı arazide 4 kurt dronla görüntülendi

        Kars'ta karla kaplı arazide 4 kurt dronla görüntülendi.

        Giriş: 05.02.2026 - 16:30 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:30
        Kars'ta karla kaplı arazide 4 kurt dronla görüntülendi
        Kars'ta karla kaplı arazide 4 kurt dronla görüntülendi.

        Kentte yoğun kar yağışı ve tipi, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği doğada, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.

        Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet köyüne inen kurtlar, dronla görüntülendi.

        Görüntülerde, karla kaplı arazide kurtların çevreye bakıp bölgeden ayrılması, 2 köpeğin de hayvanların arkasından gitmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

