Kars'ta karla kaplı arazide 4 kurt dronla görüntülendi. Kentte yoğun kar yağışı ve tipi, yaban hayvanlarını olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği doğada, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Cumhuriyet köyüne inen kurtlar, dronla görüntülendi. Görüntülerde, karla kaplı arazide kurtların çevreye bakıp bölgeden ayrılması, 2 köpeğin de hayvanların arkasından gitmesi yer alıyor.

