        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini Kayak Yarışları, Sarıkamış'ta tamamlandı

        Türkiye Kayak Federasyonu 2025-2026 faaliyet programında yer alan Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini U18 ve Büyükler 1. Etap Kayak Yarışları, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 17:38 Güncelleme: 07.02.2026 - 17:38
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışlara, 16 ilden 94 sporcu katıldı. Sporcular sarıçam ormanları arasındaki pistte derece yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

        Yarışlar sonunda, U18 Büyük Erkekler büyük slalomda Kerem Çalış birinci, Kayra Kıyıcı ikinci, Emin Dilik üçüncülüğü elde etti.

        U18 Kadınlar büyük slalomda Alevnur Taşkent birinci, Berra Kartal ikinci, Yapraknur Seylan üçüncü sırada yer aldı.

        Erkekler büyük slalomda Yunuscan Erşan birinci, Can Göydaş ikinci, Muhammed Fuat Kazanç üçüncü olurken, kadınlar büyük slalomda ise Sıla Kara birinci, Nehir Atilla ikinci, Dafne Yuvacan da yarışı üçüncü tamamladı.

        Dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalyaları verildi.

        Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl federasyonun düzenlediği ikinci yarışmanın Sarıkamış'ta gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye'nin en önemli turizm merkezinde yarış yapan, kayak yapmayı çok iyi bilen, olimpiyatlarda inşallah bayrağımızı temsil edecek çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Teknik Kurul Başkanı Atınç Taşdemir de "Sarıkamış'ta iki gündür yaptığımız yarışlar kazasız belasız yüksek performansta bitti. Önümüzdeki süreçte, Erzurum ve Uludağ'daki yarışlarda sezonumuzu devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Milli sporcu Sıla Kara ise derece yaptığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Alp disiplini büyük slalom birinci ayak yarışlarında Erzurum'a altın madalya kazandırdım. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Madalya törenine Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Başköylü, Sarıkamış Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, Kayak İl Temsilcisi Ali Koçak, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

