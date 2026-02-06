Habertürk
        Iğdır FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

        Iğdır FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 17:49 Güncelleme: 06.02.2026 - 17:49
        Iğdır FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.

        Iğdır FK'den yapılan açıklama göre Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı.

        Kadro takviyesi için ise transfer çalışmaları sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

