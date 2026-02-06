Iğdır FK'de 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de 5 oyuncuyla yolların ayrıldığı bildirildi.
Iğdır FK'den yapılan açıklama göre Valentin Eysseric, Burak Bekaroğlu, Dorin Rotariu, Antoine Conte ve Caner Cavlun ile yollar ayrıldı.
Kadro takviyesi için ise transfer çalışmaları sürdürülüyor.
