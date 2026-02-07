Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu.



Kars'ta dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle bitki ve ağaçlar beyaza büründü.



Bazı vatandaşlar, üzerine halı örterek araçlarını soğuk ve kardan korumaya çalıştı.



Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla etraf beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karları temizledi.



Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.



Ağrı'da da gece başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı. Kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü.



Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.

