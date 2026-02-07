Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu.
Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu.
Kars'ta dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle bitki ve ağaçlar beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar, üzerine halı örterek araçlarını soğuk ve kardan korumaya çalıştı.
Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla etraf beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karları temizledi.
Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ağrı'da da gece başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı. Kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü.
Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.