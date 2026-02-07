Habertürk
Habertürk
        Kars Haberleri

        Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu

        Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 09:50 Güncelleme: 07.02.2026 - 09:50
        Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu
        Kars ve Ağrı'da kar, Ardahan'da soğuk hava etkili oldu.

        Kars'ta dün akşamdan bu yana etkisini sürdüren kar nedeniyle bitki ve ağaçlar beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar, üzerine halı örterek araçlarını soğuk ve kardan korumaya çalıştı.

        Sarıkamış ilçesinde kar yağışıyla etraf beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar iş yerleri önünde biriken karları temizledi.

        Sarıkamış Belediyesi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Ağrı'da da gece başlayan kar, sabaha doğru etkisini artırdı. Kar yağışıyla kent yeniden beyaza büründü.

        Ardahan'da ise soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu, akarsuların yüzeyi buz tuttu.

