Kars'ta apart evde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kars'ta bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.



Bu kapsamda şehir merkezindeki bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, S.A. (26) ve G.U. (25) gözaltına alındı.



Zanlıların kaldığı aparttaki aramada, 31,23 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu maddesi ve kokain, birer hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 1 şarjör ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

