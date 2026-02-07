Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta apart evde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 13:15 Güncelleme: 07.02.2026 - 13:15
        Kars'ta apart evde uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Bu kapsamda şehir merkezindeki bir apart eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, S.A. (26) ve G.U. (25) gözaltına alındı.

        Zanlıların kaldığı aparttaki aramada, 31,23 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu maddesi ve kokain, birer hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 1 şarjör ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

