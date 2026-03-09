Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars'ta yolu kapalı köyde rahatsızlanan hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Kars'ın Digor ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı bulunan köyde doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 10:48 Güncelleme:
        Kars'ta yolu kapalı köyde rahatsızlanan hamile kadın ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

        Kars'ın Digor ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı bulunan köyde doğum sancısı çeken kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Şatıroğlu köyünde yaşayan Mehtap K.'nın doğum sancısı çekmesi üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapalı bulunan köye gidemeyen sağlık ekipleri, Digor Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı yolda ekiplerin yoğun çalışmasıyla köy yolu ulaşıma açıldı.

        Köye ulaşan sağlık ekipleri, evinde ilk müdahaleyi yaptıkları hamile kadını ambulansla Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

