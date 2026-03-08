Canlı
        Kars Haberleri

        Kars'ta iki grubun taşlı ve sopalı kavgası güvenlik kamerasında

        Kars'ta iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 23:55
        Kars'ta iki grubun taşlı ve sopalı kavgası güvenlik kamerasında

        Kars'ta iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İstasyon Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesiyle gruplar arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki grubun birbirlerine taş ve sopalarla saldırması, daha sonra bir grubun kaçması diğerlerinin ise kovalaması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

