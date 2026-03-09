Canlı
        Kars Haberleri

        Kars-Göle kara yolunda yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

        Kars-Göle kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 40 araç kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 19:38
        Kars-Göle kara yolunda yoğun tipi nedeniyle mahsur kalan araçlar kurtarıldı

        Kars-Göle kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 40 araç kurtarıldı.

        Kentte kar yağışının ardından etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Yoğun tipi nedeniyle Kars-Göle kara yolunda bazı tırlar yolda kaldı.

        Tırların yolu kapatması sonucu ilerleyemeyen yaklaşık 40 araç mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

        Yoğun tipinin etkili olduğu bölgede ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

