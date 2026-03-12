Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri Haberleri

        Kars ve Ardahan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Kars ve Ardahan'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars ve Ardahan'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

        Kars ve Ardahan'da, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programa, Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Nail Türe, Belediye Başkanı Ötüken Senger, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla düzenlenen program, biyografik sinevizyon gösterimiyle başladı.

        Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Azra Kandemir'in İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını okuması beğeni toplarken, Hasan Harakani Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ecrin Neva Şahin ise Ersoy'un şiirlerini seslendirdi.

        Lisenin tarih öğretmeni Erdem Şengül de "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temasıyla Ersoy'un edebi yönü ve milli mücadeledeki rolüne ilişkin sunum yaptı.

        Daha sonra öğrenciler, "Korkma, Gençliğin Ruhu Burada" temalı tiyatro gösterisini sahneledi.

        Program, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

        - Ardahan

        Ardahan'da Gençlik Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

        Öğrenciler, "Hakkın Sesi Mehmet Akif" adlı oratoryo sundu.


        Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, 25. Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

        Program, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        Altın katliamı iddiasında gözaltı sayısı 6'ya yükseldi!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Kira sözleşmeleri için emsal karar

        Benzer Haberler

        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Kars'ta kar yağışı etkili oldu
        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, "Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetl...
        Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, "Öğrencilerimiz bizim için çok kıymetl...
        Arpaçay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü programı
        Arpaçay'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü programı
        Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
        Kars'ta İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği
        Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı Kars ve Ardahan, kış turizminin uğrak...
        Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı Kars ve Ardahan, kış turizminin uğrak...
        Geçim kaynağı minibüs yandı, destek kampanyasıyla yenisi alındı
        Geçim kaynağı minibüs yandı, destek kampanyasıyla yenisi alındı