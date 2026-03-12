Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı Kars ve Ardahan, kış turizminin uğrak noktası

ÖMER MİRZA ŞEKER - Türkiye'nin en doğusunda yer alan serhat şehirlerinden Kars ve Ardahan, tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle kış aylarında ilgi çekiyor.



Buz tutan Çıldır Gölü'nden, Sarıkamış'ın kristal karına, İpek Yolu'nun asırlık mirası Ani Ören Yeri'nden, ihtişamlı kale ve müzeleriyle Anadolu'nun Kafkasya'ya açılan kapısı Kars ve Ardahan her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.



Tarihin birçok döneminden izler taşıyan bölgede Ani Ören Yeri, Sarıkamış Kayak Merkezi, Kars Kalesi, Kars Peynir Müzesi, Çıldır Gölü, Ardahan Kalesi, Kafkas Arı Müzesi ve Ardahan Kongre Binası gibi alanlar dikkati çekiyor.



-Türklerin Anadolu'daki hafızası: Ani Ören Yeri



Türkiye-Ermenistan sınırını çizen Arpaçay Nehri'nin kenarında yer alan ve "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği" ve "40 Kapılı Şehir" isimleriyle anılan Ani Ören Yeri, asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla tarih ve kültür meraklılarını konuk ediyor.



UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan antik kent, özellikle kış aylarında büründüğü beyaz örtüyle görsel bir şölen sunuyor.



Tarih boyunca İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret ve konaklama merkezi olan Ani, 961-1045 yıllarında Bagratuni Hanedanlığı'na başkentlik yaparken Bizans, Büyük Selçuklu, Gürcü ve Osmanlı İmparatorluğu gibi onlarca farklı medeniyete ev sahipliği yaptı.



Çok kültürlü geçmişin izlerini taşıyan antik kentte, Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Hasan Menuçehr Camisi, Türklerin iki fetih camisinden biri olan Fethiye Camisi, Türklerin Anadolu'da inşa ettiği ilk hamam, Surp Kirkor Kilisesi ve Büyük Selçuklu motifleriyle süslü surlar, ziyaretçileri eşsiz bir zaman yolculuğuna çıkarıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yürütülen kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmalarıyla her geçen gün yeni bir tarihi detayın gün yüzüne çıkarıldığı Ani, sadece geçmişi değil, kültürel hafızayı da canlı tutan bir miras olarak ön planda duruyor.



- Kafkas Cephesi'nin şehitleri Sarıkamış Şehitliği'nde anılıyor



Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde dondurucu soğuğa ve kara kışa karşı amansız bir mücadele verirken şehit düşen binlerce Mehmetçik'in hatırasını yaşatan Sarıkamış Şehitliği, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçileri duygu dolu bir atmosferde ağırlıyor.



Allahuekber Dağları'nın eteklerinde, asırlık sarıçam ormanlarının arasında yer alan bu manevi durak, vatan savunmasının destansı ve hüzünlü sayfalarından birini geleceğe taşıyor. 1915'te, sıfırın altında 40 dereceyi bulan zorlu hava şartlarında donarak can veren kahraman askerlerin anısına inşa edilen anıtlar, tarihi gerçeğin ağırlığını gözler önüne seriyor.



Her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma etkinlikleri kapsamında, on binlerce vatandaş dev Türk bayraklarıyla ecdadının izinden yürüyerek dualar okuyor. Şehitlik, sadece Kars'ın değil, tüm Türkiye'nin ortak hafızasında bir onur anıtı olarak titizlikle korunuyor.



- Dünyada sadece Alpler'de ve Sarıkamış'ta görülen "kristal kar"



Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada sadece Alpler'de ve bu bölgede görülen "kristal kar" özelliğiyle kış sporu tutkunlarının ilgi odağı oluyor.



Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 634 metre yükseklikteki Cıbıltepe'de yer alan merkez, sezon boyunca buzlanmayan ve ilk günkü kalitesini koruyan eşsiz kar yapısıyla yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.



Bölgenin en büyük doğal zenginliği olan asırlık sarıçam ormanları, kayak pistlerini şiddetli rüzgardan koruyarak sporculara konforlu bir deneyim sunarken çığ riskini de tamamen ortadan kaldırıyor. Çam ağaçlarının arasında adeta rüzgarsız bir ortamda süzülme imkanı bulan kayak ve snowboard tutkunları, toplam uzunluğu 30 kilometreyi aşan, farklı zorluk derecelerindeki pistlerde sürüşün keyfini çıkarıyor.



- Donmuş Çıldır Gölü'nde atlı kızak deneyimi



Kars ve Ardahan sınırları kesişiminde yer alan, 1959 rakımlı tektonik oluşumlu tatlı su gölü Çıldır, kış aylarında büründüğü beyaz örtüyle ilgi görüyor.



Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve soğukların etkisiyle yüzeyi tamamen buz tutan gölde, geleneksel atlı kızak seferleri kış turizminin de gözdesi.



Buz kalınlığının yer yer yarım metreyi aştığı zeminde, atların nal ve çan sesleri eşliğinde yolculuk yapılıyor.



- Sınır boylarının muhafızları Kars ve Ardahan kaleleri



Doğu Anadolu Bölgesi'nin sınır boylarında asırlardır birer muhafız gibi yükselen tarihi Kars ve Ardahan kaleleri, köklü geçmişleri ve ihtişamlı mimarileriyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret durakları arasında yer alıyor. Yüzyıllar boyunca pek çok medeniyete ve çetin savaşlara tanıklık eden bu iki anıtsal yapı, günümüzde kentlerin kültürel hafızasını yaşatıyor.



Şehre hakim bazalt kayalık bir tepe üzerinde yer alan ve 12. yüzyılda Saltuklular döneminde inşa edilip Osmanlı Padişahı III. Murad zamanında kapsamlı bir onarımla bugünkü görünümüne kavuşan Kars Kalesi, "Merkez Kale" veya "İç Kale" olarak da biliniyor.



Kura Nehri'nin kıyısında, ovaya hakim stratejik bir noktada konumlanan Ardahan Kalesi ise 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle inşa edilen ve klasik Osmanlı kale mimarisinin en sağlam örneklerinden birini temsil ediyor.



- Peynir Müzesi Kars peynirinin yolculuğunu anlatıyor



Türkiye'nin peynir üretiminde öncü şehirlerinden Kars'ta, atıl durumdaki tarihi Süvari Tabyası'nın restore edilmesiyle hayata geçirilen Kars Peynir Müzesi, bölgenin köklü gastronomi kültürü ve tarihi mirasının kapılarını açıyor.



Süt ve süt ürünlerinin asırlık serüvenini modern müzecilik anlayışıyla sunan mekanda, sütün peynire dönüşüm hikayesi adım adım anlatılıyor. Müzede, coğrafi işaretli Kars kaşarı ve Kars gravyerinin geleneksel yapım aşamaları, yöreye özgü endemik bitki türleri ile bölgenin süt verimi yüksek büyükbaş hayvan ırkları, interaktif panolar ve aslına uygun balmumu canlandırmaları yer alıyor.



- Arı Müzesi'nde Kafkas Arısı tanıtılıyor



Ardahan'daki "Kafkas Arı Müzesi", dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından Türkiye'de tek, dünyada ise en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının çok yönlü tanıtılması ve korunması için faaliyet gösteriyor.



Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Serhat Kalkınma Ajansının desteğiyle Valilik, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen projeyle Kafkas arısının çok yönlü tanıtılması ve korunması amaçlanıyor.



Müzede, arı sesi eşliğinde arılar hakkında video izleme şansı bulunurken, Kafkas arısının çalışması, ürettiği bal ve ürünlerinin yanı sıra arıcılıkta kullanılan malzemelerle ilgili ayrıntılı bilgi veriliyor.



Ziyaretçiler, yılın her mevsiminde canlı arıyı görme ve izleme imkanının sunulduğu müzede, sanal gerçeklikle de arının kovan içindeki yaşamı gözlemleniyor.

