GÜNCELLEME - Kars'ta çarpışan tanker ve tırın sürücüleri yaralandı

Kars-Çıldır kara yolunda tır ile zift yüklü tankerin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı, dökülen zift nedeniyle ulaşıma kapatılan yol kontrollü şekilde açıldı.



İran uyruklu Benrouz Rajabıdızajyekan (48) idaresindeki ahşap ve fayans yüklü 99 AL 215 plakalı tır, Kars-Çıldır kara yolu Gönülalan köyü mevkisinde, Yusuf Aslan (41) yönetimindeki 33 ABG 448 plakalı zift yüklü tanker ile çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler yaralandı, tankerden dökülen zift nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.



Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle uzun tır kuyrukları oluştu.



Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu yola dökülen ziftin temizlenmesiyle kara yolu kontrollü şekilde ulaşıma açıldı.

