Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Baharın müjdecisi leylekler Kars'a geldi

        Kars'ta hava sıcaklığının yükselmeye başlamasıyla, baharın müjdecisi leylekler çayırlık alanlarda görülmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 12:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çetin geçen kışın ardından bazı bölgelerde hava sıcaklığı artmaya başladı.

        Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Kars'ın Selim ilçesine bağlı Karahamza köyünün çayırlık alanında görüntülendi.

        Çayırlık alanda, karların erimesiyle oluşan sulak bölgelerde leyleklerin yanı sıra angut ve kız kuşu gibi göçmen kuşlar da yiyecek ararken objektife yansıdı.

        Köy sakinlerinden Kerim Ekinci, AA muhabirine, kar yağışından sonra havaların ısınmaya başladığını belirterek, "Baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı. Yaban kuşları, angutlar artık gelip buralarda beslenmeye başladılar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        "Pentagon 200 milyar dolar bütçe istedi" iddiası
        Trump'tan İran'a Katar uyarısı!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        On bir gün uyumayınca sonuçları ne oldu?
        80'inizde 60 kalabilecek misiniz? 10 soruda test edin
        Tülin Şahin ameliyat olacak
        Uçurumdaki dehşette karar çıktı!
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Park yeri kavgasında öldürmüştü! İşte ilk sözleri...
        60 suç kaydı, 65 yıl cezası var! Hapse girmemek için 8 çocuk doğurdu!
        Zayıflamaya çalışırken yapılan 10 kritik hata!
        ABD'den 3 ayda 45 fon gelmiş
