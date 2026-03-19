Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Kars ve Ardahan'da soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kars'ta gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesi sonucu buzlanma meydana geldi.
Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Araç camlarının buz tuttuğu ilçede, ağaç ve bitkiler kırağıyla kaplandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Ardahan'da ise gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü.
Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.