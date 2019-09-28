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Arpaçay modern parklara kavuşuyor Başkan Altay verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor Arpaçay ...

İHA

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca ilçe merkezine peş peşe modern 5 park yapılıyor. Çocuklarında unutulmadığı parkların yapımına başladı. Yapılan parkaların birine Arpaçay'ın 8 dönem Belediye Başkanlığı yapan Alaattin Avcı'nın adı verilirken, bir parkada Aşıklar Parkı adı verilecek.

Arpaçay modern parklara kavuşuyor Başkan Altay verdiği sözleri tek tek yerine getiriyor Arpaçay tarihinde görmediği hizmetleri AK Partili belediye ile gördü

Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca ilçe merkezine peş peşe modern 5 park yapılıyor. Çocuklarında unutulmadığı parkların yapımına başladı. Yapılan parkaların birine Arpaçay’ın 8 dönem Belediye Başkanlığı yapan Alaattin Avcı’nın adı verilirken, bir parkada Aşıklar Parkı adı verilecek.
Arpaçay’da göreve başladığı günden itibaren hayata geçirdiği projelerle herkesin sevgisini kazanan Belediye Başkanı Erçetin Altay, alt yapı çalışmaları tamamlanan ilçe meydanına Sağlık Parkı, Çocuk Parkı, Atatürk Parkı, Aşıklar Parkı ve Allattin Avcı Parklarını modern bir şekilde yaptırıyor. Yapılan parklarda çocukları unutmayan Başkan Altay, geleceğinin teminatı çocukların aileleriyle birlikte kendileri için yapılacak parkında gönüllerince zaman geçireceklerini belirtti.
Arpaçay Belediye Başkanlığı’nca ilçe meydanında yaptırılan parklarda incelemelerde bulunan Arpaçay’ın başarılı AK Partili Belediye Başkanı Erçetin Altay, “Arpaçay’a söz verdiğimiz birçok proje 20142019 yılları arasında yapılarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu parkımız da yine ilk dönem yapılması gereken bir parktı ancak oradaki ihalede ve alan firmadaki sıkıntılardan dolayı yapılmadı. Ve ikinci döneme devretti. İkinci dönemde tabi tekrar keşif bedeli artırılarak ihale edildi. Arpaçaylıların hizmetine inşa ederek hizmetine sunacağız” dedi.
Projelerinin hayata geçirilmesinde Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve İl Başkanı Adem Çalkın’ın büyük destekleri olduğuna dikkat çeken Başkan Erçetin Altay, “Bu hizmetlerin bize böyle kaliteli yansımasının en büyük sebebi iktidar partisi olmamız. Cumhurbaşkanımızın ve onun yol arkadaşlarının ülkemizin tamamında yapmış olduğu projelerin bir ufak ölçeğidir. Parlamentonun en güçlü milletvekilleri bizde, Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, il Başkanımız Adem Çalkın’ın da bize vermiş olduğu desteklerle bu güzel projeler hayat buluyor. Bu projenin bize ihale edilmesindeki ikinci büyük sebebi de Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a da buradan ilçem adına teşekkür ediyorum. O da Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarından, Arpaçay ile ilgili hangi konuyla gittiysem, bizlere Bursa’nın herhangi bir ilçesi, herhangi bir mahallesi gibi yaklaşarak projelerimizi destekledi, tekrar kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Altay, “Burası Sağlık Parkı, Çocuk Oyun Parkı, hemen ilerideki parkımız Aşıklar Parkı, biliyorsunuz burası aşıklık geleneğinin en yoğun yaşandığı il ve ilçede Arpaçay’dır. Bizde şanımıza, adımıza, atalarımıza yakışır bir şekilde, yapılacak parkta isimlerini yaşatacağız. Meydanın yanındaki parka da Arpaçay’da 8 dönem belediye başkanlığı yapmış efsane başkan Alaattin Avcı’nın adını vereceğiz. Alaattin Avcı Parkı olacak. Son parkımızda Atatürk Parkı, burada bunu Karşıyaka olarak adlandırmışlardı. Biz ismini değiştirdik. Aşıklar Parkı ile Atatürk Parkı’nı sezon içerisinde yetiştirmeye çalışacağız. Yetişmediği takdirde 2020 yılı içerisinde tamamlayarak Arpaçaylıların hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.
Öte yandan AK Parti hükümeti yatırımlarından fazlasıyla yararlanan Arpaçay’ın hayata geçirilen projelerle çehresi değişti. Modern yol ve kaldırımlara kavuşan Arpaçay’da alt yapı, çevre düzenlemesi, kanalizasyon, içme suyu şebekesi de baştan aşağıya yenilenmişti. Vatandaş odaklı hizmetlere kavuşan Arpaçaylılar ise 50 yıldır bekledikleri hizmetlere tek tek kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

KARS

28 Eylül 2019 Cumartesi

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