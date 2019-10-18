Sarıkamış Kaymakamı ve Muhtarlarından Asker selamı

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Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve muhtarlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin düzenlemiş olduğu Barış Pınarı Harekatının desteklenmesi düzenlenen muhtarlar günü programının sonrasında asker selamı verdi.

Program sabah saatlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Sarıkamış Kaymakamlığı Muhtarın onuruna yemek verdi.

Yemeğin ardından Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ve 60 muhtar asker selamı verdi.

KARS 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:50

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