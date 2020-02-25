Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

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KARS'ın Sarıkamıs ilçesinde iş merkezinin çatısından düşen tonlarca kar kütlesi, paniğe neden oldu.

Sarıkamış Belediyesi'ne ait 2 katlı iş merkezinin çatısında biriken tonlarca kar, havanın ısınmasıyla birlikte, kayarak düştü. Bu sırada çevre sakinleri büyük panik yaşadı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, düşen karın, yolun karşı tarafından bulunan iş yerlerine de dolduğu gözlendi.



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