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HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

İHA

Uyuşturucu bağımlılığı ve buna bağlı suç işleme potansiyeli olan bireylerde farkındalık oluşturmak için HAMR adlı tiyatro oyunu Kars'ta sahne alacak.

HAMR tiyatro oyunu Karslılarla buluşacak

Uyuşturucu bağımlılığı ve buna bağlı suç işleme potansiyeli olan bireylerde farkındalık oluşturmak için HAMR adlı tiyatro oyunu Kars’ta sahne alacak.
Gençleri bilgilendirmek, onları bu madde merakından uzak tutmak, ailelerine ve yakınlarına genel bilgileri tiyatro yolu ile öğretilerek anlatılacak.
HAMR” adlı tiyatro oyunu, 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.
HAMR adlı oyunun konusu:
“Hamr” uyuşturucu bağımlısı oldukları için hayatları son bulmuş dört genç insanın yaptıkları hatalarla baş etmelerini anlatan bir tiyatro oyunudur. Dördü de hayatlarının belli zamanlarında farklı sebeplerle uyuşturucu bağımlısı olur ve bu bağımlılık hayatlarının son bulmasına sebep olur. Öldükten sonra ise dünya ve diğer dünya arasında kalarak, Araf bölgesinde sıkışırlar. Oraya nasıl geldikleri ve nerede oldukları hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Bir karmaşa, arayış içindeyken ve ne olduğu konusunu sorgularlarken gerçek hayatta onlara uyuşturucu bulmalarını sağlayan Zehir Taciri (Şeytan) onların dünyayla bağlantısı olarak karşılarına geçer. Ölüm sebepleri ve cenazelerinin ardından aileleri ve tanıdıklarının yaşadıkları hakkında fikir sahibi olmayan dört genç, Zehir Taciri’nin onlara izlettiği videolarla hataları, ailelerine yaşattıkları ve yaşamlarını kendi elleriyle nasıl sonlandırdıklarıyla yüzleşirler.
Öte yandan tiyatro oyununa 15 yaş vatandaşlar davet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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