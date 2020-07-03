Digor’da bir köy karantinaya alındı

Kars’ta bir köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars’ın Digor ilçesine bağlı Kocaköy, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, köyün karantinaya alınmasına İstanbul’dan akrabalarını ziyarete gelen bir kadının neden olduğu öğrenildi.

Kocaköy girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Digor ilçesine bağlı Kocaköy, karantinaya alınmış olup, köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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