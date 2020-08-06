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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta maske takmak zorunlu hale getirildi

İHA

Kars’ta maske takmak zorunlu hale getirildi

Kars’ta korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle il merkezi ve ilçe merkezlerinde maske takmak zorunlu hale getirildi.

Son günlerde kentte Covid19 vakalarında artış görülmesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda kent merkezi ile 7 ilçe merkezlerinde 7 Ağustos 2020 tarihi itibariyle ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmak zorunlu hale getirilirken, vatandaşlardan alınan kararlara uymaları istendi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar yarın uygulamaya girecek. Vatandaşlar haklarında yasal işlem yapılmaması için il ve ilçe merkezlerinde caddeye çıkarken maske takacak. Maske takmayan vatandaşlar hakkında ise yasal işlem yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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