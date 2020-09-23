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Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor

DHA

Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' şaşırtıyor


Suat İNCEDERE/ARPAÇAY (Kars), (DHA)KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde 3 ay önce dünyaya gelen albinoyu andıran bembayaz tay görenleri şaşırtıyor. Kars yöresine ait yerli ırk bir attan doğan tayın, albinonun bütün özelliklerini taşıdığını belirten veteriner hekim Talip Senem, "Bunun bir mutasyon mu yoksa albino mu olduğu 1 yaşını geçtikten sonra belli olur. Çünkü at yaş aldıkça göz ve deri rengi ortaya çıkar" dedi.
Arpaçay ilçesine bağlı Aydıngün köyünde yaşayan Mustafa Kızıltepe'ye (63) ait yerli ırk siyah renkli at, 3 ay önce albino hayvanlara benzerliğiyle dikkat çeken tay doğurdu. Gözleri mavi, kirpikleri, yelesi ve kuyruğuna varIncaya kadar beyaz renkten oluşan tay, sahibi Mustafa Kızıltepe'yi şaşırttı. Büyüdükçe albinoya benzeyen tay, görenlerin de ilgisini çekiyor.  
'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM'
Yıllardan beri hayvancılık yaptığını belirten Mustafa Kızıltepe ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını kaydetti. Tayın annesi olan atı, küçükken satın aldığını ifade eden Kızıltepe, "Zamanında aldığım attan böyle bir tay doğdu. Bölgede ilk kez böyle bir şeyle karşılaştık. Görenler şaşkınlıkla bakıyor" diye konuştu. 
'YAŞ ALDIĞI ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK'
Albino bir hayvanın tüm özelliklerini taşıdığını belirten veteriner hekim Talip Senem, şunları söyledi:
"Albino cinsi atlar normalde bu bölgelerde yaşamamaktadır. Tabi kalıtsal değişimini bilmiyoruz. Albino tayın, normal albinonun bütün özelliklerini taşıdığını, göz renginin mavi olduğunu, saç ve burun yapısının albinoyla birebir benzer olduğunu görüyoruz. Ama bu mutasyon mu, normal albino cinsinin kalıtsal değişikliğinden kaynaklı bir cins midir, bilemiyoruz. İlerleyen dönemlerde, yaş aldığı zaman tayın fiziksel özelliklerinin değişimine bağlı olarak albino cinsi ya da mutasyona bağlı olup olmadığını görmek mümkün olacak."DHA-Genel Türkiye-Kars / Arpaçay Suat İNCEDERE
2020-09-23 08:39:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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