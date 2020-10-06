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Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü

DHA

Veteriner önündeki dana görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü


Orhan Kemal OKTAY/ SELİM (Kars), (DHA)KARS'ın Selim ilçesinde iki dananın veteriner kliniği önüne gelerek, kapı önünde bekledikleri anın görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Veteriner hekim İbrahim Özbey, mesleği gereği hayvanlarla uğraştıkları için aralarında bir bağ oluştuğunu söyledi.
Selim ilçesinde 2 gün önce vatandaşlar İbrahim Özbey'in veteriner kliniği önüne gelen sahipsiz 2 danayı cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntüde kliniğin kapısı önünde bekleyen danaları ve bir kişinin 'İbrahim sonra gelecek' diye seslenmesi yer aldı. Klinik önünde bir süre bekledikten sonra ayrılan danaların görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.
'HAYVANLARI KORUMA GÜNÜNDE ÇEKİLMESİ İLGİNÇ'
Kliniğin önüne gelen dana görüntüleri ile ilgili konuşan Veteriner Hekim İbrahim Özbey, "Mesleğimiz gereği sürekli hayvanlarla uğraşıyoruz. İster istemez hayvanlarla aramızda bir bağ oluşuyor. Görüntülerde hayvanların iş yerinin önüne gelmesi tamamen tesadüf. Komşular danaları videoya çekmiş. Hayvanları Koruma Günü'nde böyle bir görüntünün çekilmesi ilginç. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hayvanların yaşamalarını sağlamak için çalışmaya devam edeceğim" dedi. 
DHA-Genel Türkiye-Kars / Selim Orhan Kemal OKTAY
2020-10-06 12:18:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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