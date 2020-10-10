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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı

İHA

Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı yakalandı

Kağızman’da bir kişinin öldürülmesi olayının zanlısı JASAT ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.
Kars’ın Kağızman İlçesi’ne bağlı Y.Karagüney Köyü’nde 5 Temmuz 2020'de çıkan silahlı kavgada M. B'nin silahla öldürülmesi olayının firari zanlısı İ.B.’nin yakalanması için Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca oluşturulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi çalışma başlattı.
JASAT ekiplerince yapılan çalışmaların ardından 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon’da İ.B. Y.Karagüney Köyü’nde kendi evinde yaptığı gizli bölmede saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan İ.B. Jandarma Komutanlığı’na getirildi. İ.B.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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