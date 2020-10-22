Akyaka’da 1 köy karantinaya alındı

Kars’ın Akyaka ilçesinde 1 köy karantinaya alındı. Köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Çetindurak köyü korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışların durdurulması için köy girişinde jandarma görevlendirildi.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Covid19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Akyaka İlçesi Çetindurak köyü karantinaya alınmış olup, köye girişçıkışlar durdurulmuştur” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.