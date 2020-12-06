Gazeteci Hıdır Keleş hayatını kaybetti

Duayen Gazeteci Hıdır Keleş, yakalandığı Kovid19 hastalığına yenik düştü.
Günlerdir Korona virüs tedavisi gören eski Halk Gazetesi sahibi ve Kars Gazeteciler Birliği'nin ortağı Hıdır Keleş, aramızdan ayrıldı. Gazetesi Hıdır Keleş’in ani vefatı Kars’ta derin üzüntü yaşattı.
Öte yandan Hıdır Keleş’in cenazesi Sukapı Mezarlığında toprağa verilecek.
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