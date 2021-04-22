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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars’ta gelişi güzel hafriyat dökenlere ceza kesilecek

İHA

Kars’ta gelişi güzel hafriyat dökenlere ceza kesilecek

Kars’ta gelişi güzel dökülen hafriyatlar, belediye ekiplerini harekete geçirdi. Belediye ekipleri kentin dört bir yanına uyarıcı levhalar dikerek hafriyat dökülmesinin önüne geçecek. Uyarılara uymayanlara ise cezai işlem uygulanacak.
Kars Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde hafriyat ve benzeri atıklarının rastgele atılmaması konusunda uyarıda bulundu.
Kars Belediyesi’nce belirlenen yerler dışında hafriyat ve molozları dökenler hakkında yasal işlem yapılacak.
Şehrin kenar mahallelerinde çevre kirliliğini ve insan sağlığını tehdit eden moloz ve hafriyat atıkları dökülmemesi konusunda vatandaşı uyarıldı. Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Belediyemiz tarafından belirlenen alanların dışında şehrin herhangi bir yerine hafriyat ve benzeri moloz atıkları ile çöp dökmek kesinlikle yasaktır. Vatandaşların ve şehrin düzeni, çevre sağlığı ve temizliğini ilgilendiren bu konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini rica ederiz. Bu uyarıyı dikkate almayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır" denildi.
Öte yandan hafriyat ve benzeri moloz atıklarının daha önce döküldüğü alanlara Zabıta Müdürlüğü’nce uyarı levhaları takıldı. “Artık bu alanlara hafriyat ve moloz dökülmesinin yasaktık. Dökenler hakkında yasal başlatılacaktır” yazılı uyarı levhaları dikilerek vatandaşlar uyarıldı.
Belediye yetkilileri vatandaşlardan çevre temizliği konusunda yasağı ihlal edenleri gördüklerinde 153 zabıta hattını aramalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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