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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kars ve Çıldır Gürcistan’a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor

İHA

Kars ve Çıldır Gürcistan’a sıcak asfalt yollarla bağlanıyor

Kars’ta havaların ısınmasıyla birlikte yol çalışmaları da başladı. Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı Kars'ı Gürcistan'a modern, yüksek kalitede sıcak asfalt yollarla bağlıyor.
AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç’ın yakından takip ettiği KarsArpaçayÇıldır’ı Aktaş Sınır Kapısı’ından Gürcistan’a bağlayacak ArpaçayÇıldır arasında yüksek kalitede günün şartlarına uygun asfalt yol çalışmalarına yeniden başlandı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince, KarsArpaçayÇıldır Aktaş Sınır Kapısı arası yüksek standartlı sıcak asfalt yol projesi tamamlandığında güzergahta uluslararası taşımacılık daha sağlıklı, daha güvenli ve daha kısa sürede yapılacak.
Kars'ın Arpaçay ilçesi sınırlarında devam eden ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yürütülen yol çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.
65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars'ı Arpaçay'a, Arpaçay'ı Çıldır Gölü'ne, oradan Gürcistan'a sıcak asfalt yollarla bağlanacağını belirtti.
Aslan, “Kars ile Arpaçay arasının erişim olarak hem konforlu, hem kolay hale getrilmesi ve yine Arpaçay'ımızı biz Küçük Çatma üzerinden Akyaka'ya daha kestirme bağlayacak bir yol yaptık ki, onu da Karayolları Bölge Müdürlüğümüz yaptı bitirdi. Gürcistan'ı, Kars'a bağlamak adına en kısa güzergah, inşallah Gürcistan sınırındaki, Aktaş sınırındaki Aşık Şenlik Tüneli de bittiğinde burası çok daha avantajlı hale gelecek. Uluslar arası taşıma koridoru haline gelecek. Tabi ulaşımın bu bölgeden olması demek, ticaretin gelişmesi anlamına geliyor. Turizm bölgesi olan Kars’ı gerek Çıldır Gölü'ne kendisine düşen kısmıyla, gerek Kuyucuk Kuş Cenneti ile birlikte Ramsar Alanı'dır orası, bunlarla birlikte inşallah bu bölgenin turizmi de canlanmış olacak. İnşallah bunlarla birlikte şehirlerimiz çehresi değişiyor, gelişiyor. İnsanımız bulunduğu bölge de, yaşadığı bölgede imkana eriştikçe bırakın göç etmeyi, tam tersine, tersine göç söz konusu olacak ki, bu konuda emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars’ın gelişimine katkı sunmak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.
Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Havalar ısındı, yol çalışmalarımız kaldığı yerden başladı. Amacımız Kars’ı modern yollarla komşu ülkelere bağlıyoruz. ArpaçayÇıldır karayolunda çalışmalar başladı, bir taraftan sıcak asfalt yapımı sürüyor. diğer taraftan yol genişletme ve alt yapı çalışmaları devam ediyor. Amacımız Kars’ı modern yollarla komşu illere, hatta ülkelere bağlamak. Bunun için yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yol sıcak asfalt yol çalışmaları Yolboyu köyü sınırlarından başladı. Ekipler, Yolboyu köyü Arpaçay arasında hem asfalt yapıyor, hem de yolu genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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