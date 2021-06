Genç başkan durmak bilmiyor Yaşlı kadından Başkan Çalkın’a çiçek

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, durmak bilmiyor. Genç başkan il genelinde çalmadığı kapı kalmadı.

Vatandaşların sorun ve isteklerini dinleyen başkan, taraflı tarafsız herkes tarafından seviliyor. Bir yaşlı kadın ise kendi elleriyle topladığı çiçeği Çalkın’a verdi. Çalkın, yaşlı kadının elini öperek teşekkür etti.

AK Parti’nin Kars’taki genç İl Başkanı Adem Çalkın, il, ilçe, köy ve mahallelerde sürekli vatandaşlarla bir araya geliyor. AK Parti hükümetlerinin yatırımlarını vatandaşlara bir bir anlatan Başkan Çalkın, vatandaşların her türlü sorunu çözerek yardımcı oluyor. Parti ayrımı yapmaksızın vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanında olan Çalkın, vatandaşların ilgisiyle karşılanıyor.

“Her derdimize koşuyor”

Günün her saatinde AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın’a ulaştıklarını ifade eden vatandaşlar, “Başkanımızı her saatte çok rahat arayabiliyoruz. Her türlü sorun ve sıkıntımıza koşuyor. Ulaşılmaz değil, o an telefonumuza cevap vermezse dahi dönüm hemen arıyor. Sürekli bizlerle birlikte, bizlere değer veriyor, bizleri dinliyor, bu bölgelerde bu çok önemli, biz kendisinden razıyız, Allah razı olsun” dediler.

“Yüzünden gülücük eksik olmuyor”

Kars’ta hemen hemen her partinin il başkanı olduğunu ve AK Parti İl Başkanının diğer başkanlarda ayrı kılan, öne çıkaran yönünün yüzün sürekli gülmesi olduğunu belirten vatandaşlar, “Zaten başkanımız doğma büyüme Karslı, dışarıdan gelen, hazıra konan birisi değil, esnaf olduğu için herkesi çok iyi tanıyor. Bizler hiçbir zaman kendimi ayrı hissetmedik. Ayağımıza kadar geliyor, alçak gönüllü, kimseyi kırmayan, herkesin her şeyine koşan, gecenin yarısında rahatlıkla arayabildiğimiz birisi, hastane sıkıntımız olur hemen koşar gelir. Doktorları arar, bizle ilgilenir, takip eder. İş sıkıntımız olur yardımcı olur. Yani hiçbir sıkıntımıza kayıtsız kalmıyor. Her zaman yüzü gülüyor ve bizden birisi olduğunu hissettiriyor” diye konuştular.

İlçe, köy ve mahalleri ziyaret eden Başkan Adem Çalkın, son olarak Aydınlık Evler Mahallesi’nde İl Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara ile birlikte mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Çalkın, bir anda etrafını saran mahalleliler sıcak ortamda sohbet etti. Aydınlık Evler Mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

“Kadınlardan tam destek”

Aydınlık Evler Mahallesi’nde özellikle kadınlardan yoğun ilgi gören Başkan Adem Çalkın, yaşlı kadının kendi elleriyle topladığı çiçeği kendisine vermesiyle duygulu anlar yaşadı. Çalkın, yaşlı kadının ellerinden öperek teşekkür etti. Çalkın, daha sonra mahalleden ayrıldı.

