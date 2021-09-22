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Türkiye'de sadece 32 ilde var Kanser Tarama Aracıyla vatandaşlara evlerinde kanser taraması yapılacak

İHA

Türkiye'de sadece 32 ilde var Kanser Tarama Aracıyla vatandaşlara evlerinde kanser taraması yapılacak

Kars’ta, Gezici Kanser Tarama Aracı’ ile vatandaşlar evlerinde dallarında uzman sağlık personellerince kanser taramasından geçirilecek.
Yusufpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi’nde düzenlenen törenle “Kars Gezici Kanser Tarama Aracı” hizmete girdi. Kanser tarama aracıyla yılda 4 bin kişiye kanser taraması yapılacak.
Kars Gezici Kanser Tarama Aracı’nın hizmete geçirilmesi programında konuşan AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, “Bu aslında hizmeti ayağa götürmek. Yani insanımızın sağlığa her yerde, insan olduğu sürece, canlı olduğu sürece hastalanması mümkün, bir takım sıkıntılar yaşaması mümkün ve o hizmeti de en yakınında bulma gibi de bir insani hakkı var. Sağlık aynı zamanda bir yaşam hakkı, dolayısıyla hükümetlerimiz döneminde özellikle sağlıkta yaptığımız reformlardan en önemli de insanımıza nerede olursa olsun, nerede yaşıyorsa yaşasın, gelir seviyesi nasıl olursa olsun ulaşabilmek. Ulaşamadığınız insanla alakalı sağlık hizmeti vermeniz mümkün değil” dedi.
“Yılda 4 bin kişiyi kanser taramasından geçireceğiz”
Daha sonra söz alan Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yılda 4 bin kişinin kanser taramasından geçirileceğini söyledi.
Öksüz, “Tabi kanser deyince maalesef çok ölümcül bir hastalık olduğunu hepimiz biliyoruz. Kanserden korunmanın çeşitli yöntemleri var elbette, bunlardan en önemlisi de erken teşhis, burada bugün hizmete alacağımız ‘Gezici Kanser Tarama Aracımız’ ile birlikte kanseri erken safhada teşhis etme yönünde büyük bir adım atıyoruz. Çünkü bu araçla birlikte artık erken teşhis yönünde daha hızlı bir adım atmış olacağız. Daha çok sayıda vatandaşımızı kanser taramasından geçirmiş olacağız. Bizim KETEM denen erken teşhis merkezlerimiz de var. Aile hekimlerimiz var. Onlarda tarama faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ancak tabi yaptığımız bu çalışmalar yeterli değil. Gezici kanser aracımız önemli bir güç kazandıracak bize, biz artık il olarak yılda 4 bin kişiyi kanser taramasından geçireceğiz” diye konuştu.
“Türkiye’de 32 ilde var”
Son olarak söz alan Milletvekili Ahmet Arslan, “Kars’ta hizmete giren kanser tarama aracının Türkiye’de 32’nci araç olduğuna dikkat çekti.
Milletvekili Arslan, “Rakam olarak düşünürseniz çok büyük bir rakam olmayabilir. Hizmete sunacağımız aracın bedeli, ancak fonksiyon ve nitelik olarak düşünürseniz bizi ziyadesiyle memnun eden bir hizmeti inşallah vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Önemini arz etmek üzere her halde şunu söylemekte fayda var. Türkiye genelinde 32’inci araç bu, Türkiye genelinde büyük illeri, ihtiyaç olan bölgeleri düşünürseniz 32’inci Gezici Kanser Tarama Aracına ve cihazına sahip olmak, bizim açımızdan çok kıymetli ve değerlidir. Elbette ki; ‘kanserde erken teşhis hayat kurtarır.’ Bu hep söyleniyor, ifade ediliyor ama uzmanların ifade ettiği kadarıyla özellikle bu aracın ve aracın içerisindeki cihazların hizmet edeceği kanser türleri erken teşhis edilirse kurtarılma oranı çok çok yüksek olan kanser türleridir. Bir belirti olmadan vatandaşın ayağına giderek bu tespitin yapılabilmesi hem insanımıza hizmetin biran önce götürülebilmiş olması, hem tedavi sürecinin biran evvel başlaması, hem de bu aracın özellikle hizmet edeceği kanser türüne erken müdahale ettiğinden, bu hastalıktan hastalarımızı kurtarabilme şansı olması, işte bu aracın kıymetini bir kere daha ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından dualar eşliğinde Kars Gezici Kanser Tarama Aracı hizmete alındı. Protokol üyeleri daha sonra aracı gezerek bilgi aldı. Kanser Tarama Aracı’nın anahtarı ise daha sonra şoförüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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