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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyada sadece iki bölgede olan kristal kar ağaçları beyaza bürüdü

İHA

Dünyada sadece iki bölgede olan kristal kar ağaçları beyaza bürüdü

Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Dünyada sadece Alpler’de ve Sarıkamış’ta olan kristal kar yağışı görsel şölen oluşturdu.
Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Sarıkamış'ta da kendini gösterdi. Akşam başlayan kristal kar yağışı bir anda etrafı beyaza bürüdü. Giderek artan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Soğuk hava ve sis nedeniyle kırağı tutan sarıçam ağaçları görsel şölen oluşturdu.
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Otel Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, “Şu anda 2600 rakımlı Sarıkamış Bayrak Tepe'deyiz. Dünyada sadece iki yerde, Alpler’de ve Sarıkamış’ta olan kristal kar yağışı başladı. Ağaçlarımız da kristal kar ile kaplandı. Muazzam bir görüntü var. Güzel bir sezon bekliyor bizi, hayırlı olsun” dedi.
Sarıkamış’ta hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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