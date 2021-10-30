Kars’ta anlamlı fotoğraf sergisi

Kars’ta "Çocuk gülerse dünya güler" fotoğraf sergisinde bir birinden güzel 40 fotoğraf sergilendi.

Kars'ta "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla yola çıkarak oyuncak toplayıp köy çocuklarına dağıtan gazeteci İsmail Kaplan ve bir grup gönüllü, "Çocuk gülerse dünya güler" sloganıyla açtıkları serginin açılışı yapıldı.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı’nda, düzenlenen "Çocuk gülerse dünya güler" fotoğraf sergisinin açılışını, Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve proje sorumlusu Taner Güneş ve Fatih Taş gerçekleştirdi.

Sergide Kars Valiliği’nin izniyle gittikleri köylerde oyuncak dağıtan gönüllüler, burada çektikleri 40 fotoğrafı sergiledi. Sergi vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

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