Ulu Cami'de Ermeniler 285 Türk'ü diri diri yaktı

Ermeniler Kars'ta, 1915 yılında Ulu Cami'ye, 'anlaşma yapacağız' diyerek topladıkları Türkleri diri diri yaktı. Yanan Türklerin kan ve yağlarının izleri halen cami duvarlarında duruyor.

Kaleiçi Mahallesi'nde bulunan ve 17'inci yüzyılda Osmanlı Padişahı Sultan İbrahim döneminde yaptırılan Ulu Cami, Ermeni mezaliminin canlı izlerini günümüze taşıyor.

Cami, 187778 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Kars'ın Rus işgalinde kaldığı yıllarda Ermeniler, şehrin ileri gelenlerinden 285 kişiyi, 'anlaşma yapacağız' vaadiyle kandırıp camiye toplayarak ateşe verdi. Diri diri yakılan insanların duvarlara sıçrayan kan ve yağlarının izi ise halen korunuyor. Yakılan insanların kan ve yağ izlerinin bulunduğu duvarın orijinal 2 taşı çerçeve içinde tutuluyor.



“285 Türkü diri diri yaktılar”

Ulu Cami Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım, "İçimizdeki taşnakçıları öncelikle kınıyorum. Ulu Cami’deki katliamlarla ilgili elimizde belge ve o günün fotoğrafları mevcut. Ulu Cami de 285 ecdadımız o günün koşullarında, ‘toplantı yapılacak’ diye Ulu Cami'yi tercih edip yaklaşık 285 kişi toplanarak, diri diri yakılması Ermeni çeteleri, taşnak çeteleri tarafından maalesef yakılarak şehit edilmiştir” dedi.



“Biz ispatlıyoruz”

Ulu Cami'de yaşananları ispatladıklarını ifade eden Yıldırım, “Biz ispatlıyoruz ve tarihçileri Kars’a davet ediyoruz. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Fransa nedense lobilerinin güçlülüğü sebebiyle her yıl önümüze getiriyorlar. Bunları kınıyoruz. Buyurun gelin en azından Kars’taki Ulu Cami bunun ispatlı şahididir” diye konuştu.

Öte yandan Ulu Cami duvarlarında bulunan ve Ermeniler tarafından yakılan Türklerin 'kan ve yağ' izleri çerçeveye alınarak muhafaza ediliyor. Ulu Cami önünde bulunan kitabede ise Ermeni mezaliminin fotoğrafları yer alıyor.

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