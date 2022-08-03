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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ali Eroğlu Kars’ta ziyaretlerde bulundu

İHA

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve İkinci Başkan Haluk Aşkaroğlu bölgede ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Başkan Ali Eroğlu Kars’ta ziyaretlerde bulundu

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve İkinci Başkan Haluk Aşkaroğlu bölgede ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.
Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası kurulduğu 1988 yılından beri ilk kez Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkan düzeyinde ilk kez ziyaret edildi.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu , İkinci Başkan Haluk Aşkaroğlu, Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül ve Genel Sekreter Özkan Soylu'dan oluşan heyet öncelikle Kars Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ü makamında ziyaret ederek, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyinin faaliyetleri hakkında Öksüz’e bilgi verildi.
Heyet daha sonra sırasıyla Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş ve Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cihan Kaçar ile bir araya gelerek, veterinerlik mesleği ve meslektaşları adına plaket takdim edildi.
Ziyaretlerde genel olarak Kars konuşuldu.

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