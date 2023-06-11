Kars'ta bir kişi eşi ve kayınbiraderini öldürdü

AA

İstanbul'da yaşayan M.B, bir süre önce tartıştığı eşi 28 yaşındaki Ö.B'yi darp etti. Bunun üzerine Ö.B, Selim ilçesi Eski Gazi köyündeki baba evine geldi.

M.B, barışmak üzere geldiği köyde eşiyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.B, aracında bulunan pompalı tüfekle önce kayınbiraderi Z.Y'ye daha sonra da eşi Ö.B'ye ateş ederek kaçtı.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Ö.B ve ağabeyi Z.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İki kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri M.B'nin yakalanması için çalışma başlattı.

M.B ve Ö.B çiftinin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.