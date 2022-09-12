Kars'ta iki köyün arazi kavgası: 6 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Kars'ta iki köy arasındaki taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Sarıkamış ilçesi Alisofu ile Yağbasan köy sakinleri arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzere her iki gruptan 6 kişi yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ve Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.