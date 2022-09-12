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Haberler Gündem 3. Sayfa Kars'ta iki köyün arazi kavgası: 6 yaralı
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Kars’ta iki köy arasında arazi kavgası: 6 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki köy arasındaki 'arazi' tartışması taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada iki gruptan 6 kişi yaralandı

Kars'ta iki köyün arazi kavgası: 6 yaralı
Kars'ta iki köyün arazi kavgası: 6 yaralı
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İHA

Kars'ta iki köy arasındaki taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

Sarıkamış ilçesi Alisofu ile Yağbasan köy sakinleri arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzere her iki gruptan 6 kişi yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesi ve Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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