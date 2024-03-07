Kars'ta kar yağışı
Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Sarıkamış ilçesinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
ŞEHİR MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLDU
AA'nın haberine göre; kar yağışıyla şehir merkezi beyazla kaplandı. Bazı vatandaşlar, mart ayında etkili olan kar yağışının ardından fotoğraf çektirdi.
"SARIKAMIŞ'A KIŞ GERİ GELDİ"
Sarıkamış ilçesinde de kar etrafı beyaza bürüdü. İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı, ağaç ve bitkiler karla kaplandı.
Kar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.
Vatandaşlardan Nazlı Açelya, kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığını belirterek, "Karla birlikte her taraf beyaza büründü, güzel görüntüler oluştu, Sarıkamış'a kış geri geldi." dedi.