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        Haberler Gündem Karşı şeride geçen otomobil, araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Güncel haberler

        Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

        Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobilin başka otomobile çarptığı kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 18:12 Güncelleme: 30.05.2025 - 18:12
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        Sivas'ta kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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        Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Ulaş ilçesi yakınlarında meydana geldi.

        Sivas'tan Ulaş yönüne giden Umut Akbulut'un (25) kullandığı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

        Refüjü aşıp, karşı şeride geçen otomobil, otomobile çarptıktan sonra yol üzerinde ters döndü. Aynı istikametten gelen TIR'ın şoförü de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

        YARALILARIN DURUMU AĞIR

        Kazada otomobilde bulunan Merve Akbulut (28) hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan çocuklar M.A. (9), A.A. (7) ve H.A. (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

        Kaza nedeni ile Sivas-Malatya kara yolu, Ulaş ilçesinden Sivas yönüne tek şeritli olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç konvoyları oluştu.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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