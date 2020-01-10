Sibel Tetik Organizasyonu ve Sinan Yenilmez işbirliğiyle Carl Gustay Jung’ın “Yaşamın amacı karşıtlar arasında denge kurmaktır” sözünden yola çıkan 33 sanatçı resim ve heykellerini 22-29 Ocak tarihlerinde Kaş Sanat Galerisi’nde sergileyecek.

Sibel Tetik sergiyle ilgili ; “Denge sözcüğü tutarlılığı, düzeni ve ölçüyü temsil eder. İnsanlığın erdemleri olan iyilik, güzellik, doğruluk, faydacılık ve farkındalık olguları sanatla çoğalabilir. Günlük yaşamda birbirine karşıt iki kuvvetin eşitliği ile elde edilen uyum durumudur. Çin Felsefesinde “Yin ve Yang” doğada var olan iki zıt gücü kuralı temsil eder ve denge ilkesine dayanır kadın-erkek, gece-gündüz, siyah - beyaz gibi... Denge, her şeyden önce insani bir kelimedir, doğrudan insan ve yaşamla ilgili bir sözcüktür. Denge, tasarımda estetik ilkelerden sadece biridir. Genel hatlarıyla kompozisyon, simetrik ya da asimetrik dengeye uygun olarak düzenlenir. Hayatın içinde ise birey olarak Bu dengeyi kurmak elbette çok zor ama hepimizin hedefi böyle bir dengeye ulaşmak olmalıdır. Hayat ancak bunu başardığımızda yaşamaya değer olur. Sanatın hayatı dengeleyen ve daha yaşanır hale gelmesini sağlayan en önemli etken olduğunu düşünerek Denge/Balance sergisini sergiliyoruz” dedi.

Serginin katılımcıları ise şöyle:

Aynur Yalçıner Şencan, Aysel Akova Somer, Ayşe Banu Gökalp, Dilek Keskin, Dilek Saraçoğlu, Emine Aras, Esti Saul, Füsun Aydoğan, Handan Özsırkıntı Kasap, Hrasun Sergio, İpek Hazneci, İpek Çıkrıkçı, İsmail Utku, Jüpiter Türe Güven, Karin Cincioğlu, Leyla Varna, Macide Oytay, Mehrana Shahrabadi, Mehtap Ayaz, Mustafa Demirpençe, Nezihe Gokçe, Nihal Yardımcıer, Pakize Akkaya, Perihan Keki, Remzi İren, Safak Isılay, Seda Akın, Senur Biçer, Setenay Sezer, Seyhan Demir, Sibel Sicimoğlu, Tuğçe İnan, Tülin Akkaş