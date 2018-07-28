Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçen sezon İsrail takımlarından Maccabi Ashdod forması giyen ABD'li Sek Henry'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon İsrail liginde 17,3 sayı, 6,2 asist ortalamasıyla mücadele eden ve normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen (MVP) Sek Henry ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Açıklamada, şutör oyuncu kurucu pozisyonunda oynayan 31 yaşındaki basketbolcuya başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulunuldu.

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