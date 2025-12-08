Karşıyaka Vapur İskelesi'nde 'Kısa Bir An'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı ve İZDENİZ iş birliğiyle, Kendine Ait Bir Oda (KABO) tarafından düzenlenen İskele Sergileri, ikinci edisyonunun son buluşmasında Gülfem Kessler’in ‘Kısa Bir An’ başlıklı sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Küratörlüğünü Esra Okyay’ın yaptığı sergi, 2026 Şubat sonuna kadar yolcular ve sanat izleyicisi tarafından izlenebilir.

Geçiş Mekânında Bir Duraklama: Kısa Bir An

İskelenin kendisi, ne tam kara ne tam deniz olan liminal bir eşik. Yolcular burada sadece birkaç dakika kalır; vapur beklenir, bir yerden bir yere geçilir. Kessler’in eserleri tam da bu geçici süreleri anlamlı bir karşılaşmaya dönüştürüyor. Tavanından nazikçe sarkan beş yeni çalışma, gündelik telaşın içinde kısa bir durma, soluklanma ve güzellikle temas etme anı yaratıyor. Belki yalnızca bir bakış kadar kısa ama o bakış, izleyicinin akışını değiştirebilecek bir nefes kadar güçlü.

Renk, Işık ve Hareketle Dokunmuş Bir Deneyim

Gülfem Kessler ‘Saydam Kompozisyonlar’ adlı bu seri için ince, geçirgen organze ve tül kumaşları kullanıyor. Mor, sarı, turkuaz ve pembe tonlarının üst üste geçtiği bu saydam yüzeyler, damla, daire ve yay biçimli geometrik soyut formlarla bütünleşiyor. Tavan boyunca sıralanan bu ‘bayraklar’, doğal ışık ve iskeledeki hava akımıyla sürekli dönüşerek gündüz boyunca canlı bir resme dönüşüyor. Hareket ettikçe titreşen, ışık değiştikçe yeni bir katman kazanan eserler, yolcuların birkaç saniyelik bekleyişinde bile bir farkındalık alanı açıyor.

Gülfem Kessler Gülfem Kessler, bu sergideki temel motivasyonunu şu sözlerle anlatıyor: "Bu işleri üretirken motivasyonum, iskeleden geçen yolcuların ve izleyicinin sergiyi izlerken kendini iyi hissetmesi. Sanatla, kendimle ve yaşamla olan bağlantım aynı anlamlara sahip. Eserlerime tanık olanları renk ve biçim çeşitliliğiyle şaşırtmayı seviyorum." 'Kısa Bir An' sergisi tam olarak bu yaklaşımın bir yansıması. Havada süzülen şeffaf katmanlar, izleyiciyi şaşırtan, durduran, düşündürdüğü kadar hissettiren bir atmosfer kuruyor. En önemlisi, sanatçının merkezine aldığı iyi hissetme hâline temas ediyor. Bazen gerçekten sadece kısa bir anda. Kamusal Alanda Sanatın Dönüştürücü Gücü Karşıyaka Vapur İskelesi, her yaştan ve her kesimden binlerce insanın rotasında yer alan bir kamusal alan. Eserlerin bu mekânda sergilenmesi, sanatın gündelik yaşamla bütünleştiği nadir karşılaşmalardan biri. Şeffaf katmanlarda beliren derinlik, el dikişinin samimi izi ve gün ışığıyla sürekli değişen renkler; belki sabah işe yetişirken yorgun bir yolcunun yüzünü güldürecek, belki akşam eve dönerken bir başkasının adımlarını hafifletecek. İzleyici her bakışta farklı bir kompozisyonla karşılaşıyor; tıpkı hayat gibi çok katmanlı, değişken ve her an yeniden şekillenen bir yapı.