Kars’ta sırlarla dolu yapı merak uyandırıyor

Kars merkeze bağlı Bulanık köyü sınırlarında, kent merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta bulunan ve yöre halkının “Ziyaret Tepesi” ya da “Evliya Tepesi” olarak adlandırdığı dağın zirvesindeki gizemli yapı, araştırılmayı bekliyor.

Yahni Dağı ile Dumanlı Dağı arasında yer alan tepenin başında, yumuşak taşlardan yaklaşık 5 metre yüksekliğinde bir yapı bulunuyor. Ancak bu yapının kimler tarafından, ne zaman ve hangi amaçla inşa edildiğine dair bugüne kadar herhangi bir somut bilgiye ulaşılamadı.

ANİ’YE BAKAN YÜZÜNDE ESRARENGİZ YAZILAR

Yapının Ani Örenyeri’ne bakan kısmında, düz bir taş üzerine işlenmiş yaklaşık 2 metre yüksekliğinde bir kitabe yer alıyor. Ancak taş üzerindeki yazıların hangi dile ait olduğu henüz çözülemedi. Bölge halkı, yazıların antik bir uygarlığa ait olabileceğini değerlendirirken, uzmanlar da bölgede detaylı arkeolojik inceleme yapılması gerektiğini belirtiyor.

REKLAM

GÖZETLEME KULESİ Mİ, SINIR TAŞI MI?

Köylüler arasında yapının işlevine dair farklı görüşler bulunuyor. Bazı köylüler, yapının eski dönemlerde gözetleme amacıyla kullanıldığını savunurken, bazıları da buranın bir sınır taşı ya da dini bir anıt olabileceğini düşünüyor. Kesin bilgilere ulaşılamaması, tepenin gizemini daha da artırıyor.