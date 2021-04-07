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Kartal'da 4 kişinin öldüğü avukatlık bürosundaki silahlı kavganın zanlısı adliyeye sevk edildi

Kartal'daki bir hukuk bürosunda 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan zanlı, adliyeye çıkarıldı.

Kartal'da 4 kişinin öldüğü avukatlık bürosundaki silahlı kavganın zanlısı adliyeye sevk edildi
AA

Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda miras paylaşımı nedeniyle bir araya geldiği akrabalarıyla yaşanan kavgada silahla ateş ederek 4 kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan şüpheli Ahmet Salih B'nin, Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandı.

Zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Bu arada, şüpheli ile akrabaları arasındaki miras tartışmasının Yalova'daki yaklaşık 2 bin dönümlük bir arsanın paylaşımı nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Akrabalarına silahla ateş ettikten sonra ticari taksiyle kaçan şüphelinin, 15 gün önce boşandığı eşinin Yalova'daki evine gitmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.

- Süreç

Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak'taki bir hukuk bürosunda 6 Nisan'da bir araya gelen Ahmet Salih B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle kavga çıkmış, şüpheli yanında taşıdığı silahla Haluk Onat (58),Kebire Esra Aymutlu (54),Ayşe Ece Aymutlu (26),Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) ateş etmişti.

Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu ve Ayşe Ece Aymutlu olay yerinde, Ahmet Nuri Onat ise tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirmişti. Yaralı Arzu Onat ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ahmet Salih B., ise silahla beraber Yalova'da yakalanmıştı.

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