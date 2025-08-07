Kartal'da balıkçı barınağında yangın: 5 iş yeri hasar gördü
İstanbul Kartal'da balıkçı barınağında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 iş yeri hasar gördü
İstanbul'un Kartal ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Kartal Su Ürünleri Kooperatifi içerisindeki balıkçı barınaklarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
AA'nın haberine göre; rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın 5 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 İŞ YERİNDE HASAR OLUŞTU
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangında 5 iş yeri hasar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
