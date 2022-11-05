Kartal yine savunamadı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılırken bu maçta da kalesini gole kapatmadı. Bu sezon çıktığı 13 lig maçının 10’unda gol yiyen siyah-beyazlılar, toplamda 18 gol yedi.

Derbi öncesindeki 12 haftalık süreçte 16 gol yiyen siyah-beyazlılar, ligde sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

Galatasaray karşısında da filelerinden 2 kez topu çıkaran Kara Kartal, Mauro Icardi’nin gollerine engel olamadı. Giresunspor maçından bu yana ligde 4 karşılaşmaya çıkan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerde toplam 7 gol yedi.