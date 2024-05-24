Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.743,26 %-0,46
        DOLAR 32,2376 %0,16
        EURO 34,9541 %0,21
        GRAM ALTIN 2.426,57 %0,69
        FAİZ 41,79 %-1,14
        GÜMÜŞ GRAM 31,64 %1,41
        BITCOIN 67.400,00 %-0,52
        GBP/TRY 41,0000 %0,08
        EUR/USD 1,0843 %0,26
        BRENT 81,20 %-0,22
        ÇEYREK ALTIN 3.967,53 %0,69
        Haberler Ekonomi Para Kartlı ödemelerde yüzde 107'lik artış - Para Haberleri

        Kartlı ödemelerde yüzde 107'lik artış

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 107 artarak 1 trilyon 127,8 milyar liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 14:21 Güncelleme: 24.05.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartlı ödemelerde yüzde 107'lik artış
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bankalararası Kart Merkezi, nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

        Buna göre, nisan itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 122,1 milyon, banka kartı sayısı 190,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 93,7 milyon oldu.

        Yıllık bazda kredi kartı sayısında yüzde 15, banka kartı sayısında yüzde 8 ve ön ödemeli kart sayısında yüzde 21 artış gerçekleşti. Toplam kart sayısı ise yüzde 13 artışla 406,4 milyona ulaştı.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisan ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 107 artarak 1 trilyon 127,8 milyar lira oldu.

        Kartlı ödemelerin 930,4 milyar lirası kredi kartlarıyla, 175,8 milyar lirası banka kartlarıyla, 21,6 milyar lirası ise ön ödemeli kartlarla yapıldı.

        REKLAM

        Ödeme tutarlarında yıllık bazda kredi kartlarında yüzde 120, banka kartlarında yüzde 56, ön ödemeli kartlarda yüzde 130 artış yaşandı.

        Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla nisanda yapılan ödemelerin toplam sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artarak 1,46 milyara ulaştı.

        Kartlı ödemelerin 823,6 milyonunda kredi kartları, 535,6 milyonunda banka kartları, 104,3 milyonunda ön ödemeli kartlar kullanılırken artış oranı sırasıyla yüzde 28, yüzde 19 ve yüzde 43 oldu.

        İnternetten kartla yapılan ödemelerin tutarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 106 artarak 306,5 milyar liraya yükseldi. Tutar bakımından internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 27 olarak hesaplandı.

        Bu alandaki kartlı ödemelerin sayısı ise yüzde 14 artarak 203 milyona yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin sayısının toplam ödeme sayısı içindeki payı da yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 40 artarak 945,3 milyona, tutarı ise yüzde 148 artışla 356,3 milyar liraya ulaştı.

        Nisanda mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleştirildi.

        9-12 Nisan tarihlerine denk gelen arife günü ve Ramazan Bayramı döneminde kartlarla 94,1 milyar lira tutarında ödeme yapıldı.

        En fazla harcamanın gerçekleştiği sektör olan market sektöründe toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'si yapıldı. Bu sektörü yüzde 14 ile giyim, yüzde 11 ile yemek, yüzde 10 ile akaryakıt istasyonları ve yüzde 8 ile çeşitli gıda sektörü izledi.

        Bayramda yapılan kartlı ödemelerde en fazla artış yüzde 151 ile konaklama sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü yüzde 140 ile seyahat acenteleri, yüzde 135 ile kuyumculuk, yüzde 132 ile akaryakıt istasyonları ve yüzde 122 ile müteahhitlik sektörü takip etti.

        Arife gününde 37 milyar liralık kartlı ödeme yapıldı. Bu tutar, bayram dönemindeki ödemelerin büyük kısmını oluşturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Babasını öldürmüştü! Babaanne: En ağır cezayı verin! Karar açıklandı!
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Sahipsiz sokak hayvanları raporunda neler var? İşte detaylar
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Akdeniz Sahil Yolu'nda son durum
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Yaşlı adam karısını öldürdü! Uyurken kurşun yağdırdı
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Everest'e çıkıp sonra çakıldılar
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        Eşini katleden sanıktan mahkemede olay sözler: "Müebbet de alsam öleceksin"
        'Süper' final!
        'Süper' final!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Filistin'i tanıyan ülkeler hangileri?
        Cannes âşıkları
        Cannes âşıkları
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        "F.Bahçe'den özür beklentimiz yok"
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        Türbülansa giren uçaktaki 20 yolcu yoğun bakımda
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        5 dolara taco satan stand Michelin yıldızı aldı
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Etkisiz hale getirildi! Tribün lideri dehşet saçtı!
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Bu resimdeki atı bulabilir misiniz?
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Dehşet anı kamerada! TIR'ın dorsesi savruldu bir aileyi biçti!
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Cannes'ın galasına ünlü yağdı
        Japonlar neden obez değil?
        Japonlar neden obez değil?
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Olaylı derbi soruşturmasında Fenerbahçeliler ifadeye geldi
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!
        Bir yanda yangın bir yanda toprak kayması!